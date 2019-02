Pontevedra despide a Dimas, o home que endulzou a cidade cos seus xeados

Pontevedra perde un dos seus personaxes máis entrañables e recoñecidos. José Dimas, que endulzou cos seus xeados a varias xeracións de pontevedreses, faleceu este domingo aos 92 anos de idade, segundo confirmou a súa familia.

Dimas, que pechou o seu popular quiosco de xeados na Ferrería tras o final do verán de 2014, seguía vivindo en Pontevedra, a cidade á que os seus pais, que xa entón dedicábanse á venda ambulante de xeados, trasladáronse nos anos 20.

A pesar dos achaques propios da idade, levaba unha vida normal e, de cando en vez, deixábase ver polas rúas nas que, ao longo da súa vida profesional, paseaba co seu carriño dos xeados, facendo as delicias de pontevedreses de todas as idades.

O propio Dimas, nunha reportaxe publicada por PontevedraViva en 2013, explicaba que vendeu xeados na cidade durante máis de cincuenta anos. Primeiro fíxoo nas Palmeiras, co carriño de La Orensana, o negocio creado polos seus pais. Anos máis tarde asentaríase definitivamente na Ferrería.

Desde moi pequeno xa axudaba aos seus pais no negocio familiar. Era o encargado de facer os cornetes de galleta sobre os que se asentaban os xeados, todos eles artesanais con receitas que, máis tarde, aprendeu deles e comezou a facelos el mesmo.

Con el vaise, sen dúbida, un pedazo da historia dunha Pontevedra aínda lembrada por moitos.

A súa despedida será este martes, ás 16.30 horas, na Basílica de Santa María.