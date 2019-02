O alumnado do instituto Luís Seoane, premiado pola súa innovación

O alumnado do IES Luís Seoane, de Monte Porreiro, foi premiado pola súa innovación en Igualdade.

O Xurado valorou co primeiro premio GSD Innova recoñecendo a importancia da igualdade de xénero como valor social e persoal, nun proxecto dirixido a estudantes de Secundaria cunha significativa diversidade cultural.

Destaca o feito de que o proxecto xurdise do propio alumnado, así como o compromiso do centro nun proxecto de longa traxectoria.

O director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, acompañou este luns en Madrid a membros da comunidade educativa do IES Luis Seoane e tamén dos centros de ensino galegos o CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro) que obtiveron outro primeiro premios noutra modalidade do certame, mentres que o CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira (Ferrol) obtivo un segundo.

Outorgados pola Fundación GSD de Innovación Educativa estes premios teñen por obxectivo dinamizar a participación dos profesionais docentes e non docentes e fomentar a busca e desenvolvemento de métodos educativos innovadores que melloren a docencia e faciliten a aprendizaxe. Para iso, buscan fomentar o traballo en equipo, o uso das tecnoloxías de aprendizaxe e a comunicación (TAC) e dar a coñecer os proxectos desenvolvidos para a mellora continua da calidade da docencia.

Optimizar a integración e o rendemento dos estudantes, apostando por metodoloxías inclusivas dentro da atención á diversidade é outra das misións destes galardóns.