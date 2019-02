Un ladrón de polbo lesiona a unha señora ao fuxir dun supermercado

Polbo © Juan Mejuto

A Policía Nacional de Pontevedra segue a pista dun ladrón que na mañá deste luns supostamente roubou varios polbos nun supermercado da rúa Echegaray e, cando fuxía á carreira, tropezou cunha muller, que acabou no chan e con lesións leves.

Todo ocorreu sobre as 12.40 horas deste luns. O ladrón entrou no supermercado e levou varias partidas de polbo sen pagalas. Xusto á saída do supermercado, tropezou coa señora ferida, pero non se parou a atendela, senón que seguiu a súa fuxida.

Testemuñas do incidente solicitaron a presenza dunha ambulancia do 061, que atendeu á muller, de 50 anos, no propio lugar dos feitos. Tras recibir unha primeira asistencia, ela mesma quixo irse polo seu propio pé.

O home logrou eludir á Policía Nacional porque, cando foi alertada e chegou á zona, xa escapou. Con todo, fontes policiais confirmaron que saben perfectamente quen é e está plenamente identificado. Trátase dun ladrón con múltiples antecedentes que prevén que poida ser detido en cuestión de días.