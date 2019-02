Tempo inestable para esta semana nas Rías Baixas

Nubes e claros en Pontevedra © Almudena Dapena

Alternancia de períodos moi anubrados con outros de nubes e claros ao longo desta semana no noroeste da península Ibérica. As temperaturas serán normais para esta época do ano, con mínimas en ascenso moderado e máximas en ascenso lixeiro.

Neste luns, o servizo de Meteogalicia indica que se espera un día de ceos moi anubrados pero con baixa ocorrencia de choiva durante o día e a noite nas Rías Baixas. As temperaturas oscilarán entre os 3 e os 13 graos, con vento frouxo de compoñente sueste.

Este martes espéranse ceos despexados desde primeira hora da mañá. As temperaturas mínimas e máximas aumentarán de maneira lixeira situándose entre 7 e 16 graos. O vento soprará frouxo do sueste pola mañá e a noite e do suroeste pola tarde.

O mércores 6, cambiará o tempo e formaranse nubes ao longo da mañá que ocasionarán choivas para a tarde e para a noite. O vento soprará frouxo do sueste e as temperaturas oscilarán entre os 9 e os 15 graos.

A partir do xoves aparecerán nubes máis compactas que deixarán os ceos máis abertos no terzo norte e metade este, aumentando a probabilidade de choiva na metade oeste do territorio. As mínimas e máximas descenderán en dúas ou tres graos con respecto ao principio da semana e espéranse ventos de compoñente sur.

De fronte ao fin de semana ascende a posibilidade de choiva con vento de compoñente sur. As temperaturas estarán entre os 9 e os 13 graos.