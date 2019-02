Abren o prazo para participar nos programas 'Depo en marcha' e 'En ruta coa Depo'

Ata o próximo 22 de febreiro, a Deputación de Pontevedra manterá aberto o prazo de inscrición para participar en dous dos seus principais programas de ámbito social: 'Depo en marcha' e 'En ruta coa Depo'.

Para o programa de envellecemento activo 'Depo en marcha', que ten un orzamento de 156.000 euros, a Deputación ofertará 130 obradoiros de 30 horas dirixidos á terceira idade.

Todos eles agrúpanse en oito grandes áreas: "Traballando coas mans", "Entre fogóns", "Aprendendo da natureza", "Móvete", "Activando corpo e mente", "Enredando", "Dálle marcha" e "En rede".

Os principais obxectivos do programa son optimizar as oportunidades de saúde, participación e seguridade, mellorar a calidade de vida das persoas maiores, establecer relacións sociais e favorecer a participación en actividades que melloren o seu estado anímico, así como potenciar movementos de participación e cooperación social, promover espazos de encontro e impulsar a independencia dos maiores para evitar o illamento e as situacións de soidade.

Pola súa banda, 'En ruta coa Depo' terá 365.000 euros para ofertar 20.000 prazas e 32 rutas para coñecer diferentes lugares da provincia de Pontevedra. Haberá 400 prazas de balde para persoas con dificultades económicas ou risco de exclusión social. Amais o programa inclúe o servizo dunha persoa como guía durante o transcurso da ruta, o xantar e o transporte.

Cada entidade social da provincia pode solicitar, por orde de preferencia, tres rutas das 32 propostas, sinalando o mes e o día da semana preferidos para a súa realización. As 32 alternativas ofertadas agrúpanse en rutas temáticas, culturais, marítimas, rutas adaptadas para persoas con mobilidade reducida, rutas dinámicas e interxeracionais.

'En Ruta coa Depo' busca crear espazos de unión e convivencia a través do impulso da igualdade de acceso aos recursos turísticos, especialmente para as persoas con diversidade funcional. Pretende impulsar actividades alternativas para o tempo de lecer xuvenil, promovendo o asociacionismo entre a xuventude e o ocio dinámico e saudable.

Por outra banda, tamén oferta rutas específicas onde nais, pais, titoras e titores poidan gozar coas nenas e os nenos dun ocio común, san, alternativo e divertido que faga doada a conciliación familiar e laboral durante as fins de semana ou estancias estivais, así como o intercambio de experiencias e fomento da convivencia.

Ademais, dá a coñecer diferentes lugares de interese da provincia para promover o envellecemento activo e os recursos turísticos da provincia para que a cidadanía os coñeza, se poida sentir orgullosa deles e adquira novos valores de respecto ao entorno natural da provincia.