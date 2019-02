O TSXG confirma nove anos de prisión para un home que agrediu sexualmente á súa parella tras acusala de infiel

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar a sentenza da Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra que condenou a nove anos e dous meses de cárcere a un home por agredir sexualmente e golpear á súa parella no domicilio de Vigo que compartían porque cría que lle era infiel co seu xefe.

A Sala do Civil e Penal do TSXG desestimou o recurso presentado polo condenado contra a sentenza previa, no que se alegaba que o fallo da Audiencia carecía de motivación. Fronte a este argumento, os xuíces resaltan que a Audiencia "explicita as concretas razóns" polas que chega á convicción sobre os feitos delituosos e culpabilidade do acusado.

Así, a nova sentenza recolle que a pesar do argumentado no recurso de apelación, a sentenza expón detalladamente que "o testemuño da vítima goza de verosimilitud, pois a muller mantivo a mesma versión dos feitos e o seu testemuño é "persistente, detallado, razoable, lóxico e sincero".

A resolución confirma integramente o fallo da Audiencia de Pontevedra que impón ao sospeitoso nove anos e dous meses de prisión como autor de tres delitos: seis anos e oito meses de cárcere e cinco anos de liberdade vixiada por un delito de agresión sexual; dous anos por un de lesións; e seis meses por un terceiro de malos tratos.

O home recoñeceu durante o xuízo que golpeou á moza, aínda que se negou a recoñecer que a violou e obrigou a facerlle unha felación. Oswaldo Ou. G. recorreu a unha postura habitual entre os maltratadores: xustificar os seus actos de malos tratos responsabilizando á vítima dun comportamento celoso e violento. Explicou que non a golpeou á mantenta e insistiu en que "non fun un maltratador en cinco anos de relación" e que os feitos se deberon a que "perdín un pouco o control".

Ademais, foi condenado á prohibición de aproximarse e de comunicarse coa vítima por calquera medio durante 16 anos e medio. A condena, de todos os xeitos, é inferior á que lle pedía inicialmente a Fiscalía, pois se enfrontaba a 17 anos de prisión.