Esixen garantías de seguridade no colexio de Cuntis ante novos desprendementos do teito

A Consellería de Educación decidiu suspender as clases este venres no colexio Aurelio Marcelino Rey, de Cuntis, para reparar o falso teito.

A unidade técnica da Xefatura Territorial de Educación tamén informou este xoves do desprendemento dun cascote do teito. O incidente non causou danos nin materiais nin persoais.

O alcalde Manuel Campos ordenou aos operarios municipais que revisaran o centro escolar para que se tomasen as medidas de seguridade necesarias.

Manuel Campos en nome do goberno local quere deixar moi claro que o concello de Cuntis actuou en todo momento "con total celeridade" ante os feitos que se produciron no colexio "nunca entrando en polémicas innecesarias" para resolver un incidente "no que non temos ningunha responsabilidade".

O claustro do profesorado e a Asociación de Nais e Pais "O Baño" volveron a esixir un informe técnico á Xefatura territorial de Educación, no que se garanta a idoneidade das instalacións para acoller a actividade docente habitual.

Dende o goberno local aseguran estar a traballar para que se melloren as instalacións do centro educativo coa colaboración de todas as administracions implicadas.

Por outra banda, informan que o servizo de Cuntilín manterase o venres día 1 de febreiro en horario de tarde de 15.30 a 20.30 horas.