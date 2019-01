Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra © Mónica Patxot

Dúas ordes de ingreso en prisión, 12 de detención e 24 de investigación de domicilio e paradoiro. Isto é o que ten en vigor un cidadán de Zaragoza de 46 anos que agora tamén está a ser buscado pola Policía Nacional por unha estafa a un pontevedrés cometida o pasado mes de xullo.

O home xa ten múltiples antecedentes policiais e este total de 38 ordes de procura e detención, pero ata o momento non logrou ser localizado por ningún dos delitos polos que está a ser reclamado a nivel policial e xudicial.

O caso pontevedrés remóntase a xullo de 2018. Un veciño de Pontevedra interpuxo unha denuncia na Oficina de Denuncias e Atención ao Cidadán da Comisaría Provincial de Pontevedra indicando que fora vítima dunha estafa ao comprar a través de Internet unhas pezas de vehículo ofertadas nunha coñecida páxina web.

Segundo relatou, contactou co vendedor a través de Whatsapp pactando comprar as citadas pezas por 750 euros e fixo catro entregas de diñeiro diferentes mediante ingreso nunha conta bancaria a nome dun individuo de 59 anos de idade. Foi ingresando en distintos días cantidades que rondaban entre 50 e 300 euros, facendo o último pago o día 20 de xuño. Con todo, nunca chegou a recibir as pezas solicitadas nin logrou volver contactar co vendedor.

Tras a denuncia presentada, axentes da Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta (UDEV) da Comisaría de Pontevedra comezaron as súas pescudas e logrou pescudar que nesta estafa en concreto había dúas vítimas, o denunciante e a persoa titular da conta na que supostamente ingresaba o diñeiro o denunciante. Esta segunda persoa fora estafada na compra dun motor de barco valorado en 600 euros pola que interpuxo unha denuncia en Badaxoz.

O traballo policial permitiu identificar ao presunto estafador e situalo en Zaragoza, aínda que non foi localizado ata o momento.