Poio volve conxelar as taxas municipais e deseña un orzamento con investimentos non vistos desde os anos 90

Xulio Barreiro, Nito Sobral, Chelo Besada e Gregorio Agís © Mónica Patxot Xulio Barreiro, Nito Sobral, Chelo Besada e Gregorio Agís © Mónica Patxot

O grupo de goberno de Poio levará á comisión de Facenda deste venres e a un pleno extraordinario da corporación previsto para o vindeiro xoves 7 de febreiro o seu proxecto de orzamentos municipais para 2019, unhas contas nas que presumen que haberá cifras de investimentos non vistos no municipio desde os anos 90 e que manterán os gastos sociais mentres conteñen a carga impositiva para os cidadáns volvendo conxelar as taxas e impostos municipais.

Os números presentáronos este xoves o alcalde, Nito Sobral e o concelleiro de Facenda, Xulio Barreiro, polo BNG, e a tenente de alcalde, Chelo Besada, e o concelleiro Gregorio Agís polo PSOE. Todos mostraron unha postura unánime en defensa do proxecto de orzamento, que alcanzará os 12,6 millóns de euros, 676.000 euros máis que en 2018. Supón un crecemento do 5,6%.

"Atendemos a todas as necesidades do concello e dos veciños sen abandonar ningunha área", resume Chelo Besada, que tamén destaca que no ano 2018 reduciuse a débeda e en 2019 rebaixarase aínda máis. Así, segundo explicou, a pesar de que a oposición, do PP, critica o seu nivel de endebedamento, non fala de cifras reais, senón que Poio é un concello "saneado" e "en crecemento".

Ademais, o alcalde presume de que as contas "recollen as demandas dúas cidadáns" e son "ambiciosas", sobre todo se se ten en conta que a eses 12,6 millóns hai que sumarlle as subvencións que se recibirán doutras administracións. Destacan, respecto diso, as xa aprobadas da Deputación Provincial, que ten un goberno bipartito BNG-PSOE igual que o Concello de Poio.

Xulio Barreiro chama a atención sobre o feito de que " hai que ir ata finais da década dúas 90 para atopar un nivel de investimento como o deste ano 2019" e para o volume de obras previsto. Vinte anos atrás os investimentos foran elevadas polas realizadas pola empresa concesionaria do contrato da auga e, segundo explican, nin sequera nos anos do Plan E do goberno central de José Luis Rodríguez Zapatero realizáronse tantas obras en Poio.

Entre os gastos previstos recóllese un aumento dos destinados a asistencia social, que roldará os 500.000 euros, cifra similar á do capítulo de investimentos. Este aumento do gasto social débese, segundo explican, a que a Xunta de Galicia descargou nos gobernos locais boa parte desas responsabilidades eles deben aumentar as partidas para poder dar servizo ás familias de Poio.

Entre outros aspectos, os integrantes do grupo de goberno destacan que 2019 terminará sen facturas nos caixóns pendentes de cobro. Así, recoñecen que en 2009 acumuláronse un déficit de dous millóns de euros e nestes dez anos chegaron a acumularse 800.000 euros de facturas pendentes, pero que xa en 2015 anunciouse que en catro anos acabarían con elas. A pesar de que non reduciron gastos sociais e seguiron mantendo o nivel de investimentos, prevén que a finais deste ano non queda xa nin un euro pendente. 2018 pechou con 180.000 e "en 2019 non vai quedar nada sen recoñecer".

O proxecto de orzamentos recolle que o 56% dos recurso destinaranse ao capítulo de gastos correntes, fronte a situación de dúas décadas atrás na que era o persoal o que levaba a metade do orzamento. Ademais, as contas deseñadas que sairán aprobadas cos votos de BNG e PSOE recollen un nivel de endebedamento por baixo do marcado pola lei, do 44%. No últimos seis anos, esa débeda reduciuse, segundo as súas cifras, en tres millóns de euros, situándose nos catro millóns longos de euros.

En canto ás taxas municipais, explican que se prevé aumentar a recadación, pero porque aumenten o número de abonados aos distintos servizos, pois os importes seguirán iguais aos de 2018. Respecto diso, lembran que no ano 2013 actualizouse o IPC e desde entón mantivéronse igual. Os tres anos previos a esa actualización, nos peores momentos da crise económica, tampouco subiran, e en 2015 mesmo se baixaron o IBI e as plusvalías.