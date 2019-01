A Audiencia Nacional deixa en liberdade provisional ao alemán detido en Poio por unha estafa internacional

O cidadán alemán Swen U.P., detido pola Garda Civil o pasado martes en Poio como suposto artífice dunha estafa piramidal a nivel internacional, pasou este xoves a disposición da Audiencia Nacional e foi posto en liberdade provisional á espera de que se resolva como será entregado ás autoridades alemás que o reclaman por fraude e branqueo de capitais.

Tras a súa detención o martes, o home foi trasladado á Comandancia da Garda Civil de Pontevedra e o mércores trasladado a Madrid. Na mañá deste xoves, foi posto a disposición do Xulgado Central de Instrución 2, en funcións de garda, que acordou deixalo en liberdade mentres se realizan os trámites entre ambos os dous países para a súa posta a disposición das autoridades alemás.

Fontes oficiais da Audiencia Nacional confirmaron que o xuíz tivo en conta para decretar a liberdade que non se aprecia risco de fuga, debido a que ten residencia legal en España e arraigamento familiar no país. De feito, reside na vivenda de Samieira na que foi detido xunto á súa muller e os seus dous fillos menores e tamén conta cunha vivenda en Ourense que o pasado martes tamén foi rexistrado, xunto á de Poio, pola Garda Civil e as policías alemá e italiana.

O home, de 47 anos, queda en liberdade, pero con medidas cautelares para que non eluda a acción da xustiza. Así, deberá comparecer cada semana ante o Xulgado Central de Instrución 2 da Audiencia Nacional ou ante o máis próximo ao seu domicilio, situado na parroquia de Samieira, en Poio. Tamén deberá comparecer cando sexa chamado para iso.

Así mesmo, ten prohibido saír de España e impónselle a obrigación de designar domicilio e número de móbil onde poida ser localizado de forma permanente.

O home ten en vigor unha orde internacional de detención ditada polas autoridades da cidade alemá de Colonia por un delito de fraude, o mesmo que se atribúe a outro súbdito alemán detido o mesmo día que el, pero nas Illas Baleares. Trátase de Uwe E. B. e, no seu caso, decretouse o ingreso en prisión. El mesmo aceptou a entrega a Alemaña, de modo que xa se acordou a súa entrega, que haberá de executarse nun prazo de dez días.

Ambos foron detidos na mesma operación, que permitiu esta semana dar un importante golpe a un grupo criminal organizado con 14 persoas investigadas e catro detidas -dous en España e dous en Alemaña- baixo a coordinación da Axencia da Unión Europea para a Cooperación Xudicial Penal, Eurojust.

Tras catro anos de traballo, todo eclosionou este martes, co traballo en Alemaña, España e Suíza de forma simultánea da Fiscalía e a Policía de Colonia (Alemaña), a Fiscalía de Bolzano, co apoio da Garda dei Finanza Brunico de Italia, e a Fiscalía e a Garda Civil de España.