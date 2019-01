O sindicato Alternativas na Xustiza-CUT ven de denunciar que o Xulgado de Familia de Pontevedra está "ao borde do colapso" e lembra que os procedementos que leva afectan directamente a menores e incapaces.

Segundo explica Pablo Valeiras, portavoz de AXG-CUT, a Xunta de Galicia "en vez de poñer medidas correctoras e preventivas para evitar o actual colapso o que fixo foi mirar para outra parte".

A día de hoxe relata que a situación é de decenas de demandas presentadas que están sen incoar, hai 900 demandas en trámite e 423 execucións (divorcios, incapacidades, adopcións, internamentos, modificacións de medidas, entre outros asuntos), ademáis engade que "é moi complicado por non dicir imposible" o seguimento e control dos internamentos psiquiátricos (ao redor de 200 nestes momentos).

Di que a carga de traballo do Xulgado de Familia de Pontevedra está un 30% por riba do que marcan os módulos fixados polo Consello Xeral do Poder Xudicial e o Ministerio de Xustiza que é de 1.323 asuntos.

Alternativas na Xustiza-CUT sostén que o traballo acumulado durante os 3 meses da folga na administración de xustiza galega "segue sen resolverse como consecuencia do patético plan de recuperación aprobado polo conselleiro Alfonso Rueda". "Unha demostración clara da prepotencia e a falta de interese por parte do Vicepresidente polo bo funcionamento da administración de xustiza e, sobre todo, polos administrados", afirman.

Finalmente este sindicato considera "imprescindible" que a Xunta de Galicia nomee "de maneira inmediata" un traballador de reforzo do corpo de tramitación e a cobertura "urxente" das prazas sen cubrir no xulgado.