A chegada de 'Helena' obriga a decretar a alerta vermella na Coruña e Pontevedra

De borrasca en borrasca. Cando aínda colean os ecos do último adverso meteorolóxico, toca prepararse para outro: o xa coñecido como 'Helena'. A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia da Xunta alerta dun temporal costeiro de nivel vermello que afectará ao litorais das provincias da Coruña e Pontevedra a partir do venres.

Segundo informa a Axencia Estatal de Meteoroloxía, espérase a partir do venres mar combinada do oeste con ondas entre 8 a 9 metros e vento do oeste de forza 8, que afectará ao oeste e suroeste da provincia da Coruña e ao litoral da provincia de Pontevedra. No resto do litoral haberá nivel laranxa.

A Xunta alerta tamén dun fenómeno meteorolóxico adverso por vento, de nivel laranxa, que se iniciará ás 04,00 horas do 1 de febreiro, e que afectará á Coruña, Lugo e Pontevedra.

Haberá vento do sur e suroeste con rachas que poderán superar os 100 quilómetros por hora. Nas provincias de Lugo e Ourense haberá alerta laranxa por neve, que pode acadar acumulación de neve en 22 horas de 20 cm. Está previsto que de comezo esta noite.

Por mor do temporal costeiro, aconséllase a suspensión das actividades pesqueiras e marisqueiras como medida preventiva naquelas zonas máis perigosas, recomendación que é extensible á pesca deportiva e a outras actividades deportivas no mar.

Tamén se insta a extremar as medidas de seguridade á hora de realizar calquera outro tipo de actividade no mar e que se revisen os cabos e amarres das embarcacións.