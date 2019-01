A Xunta non ve "desenvolvida" a proposta de Pontevedra para o transporte a demanda

Dous días despois do encontro técnico entre a Xunta e o Concello polo transporte urbano, o goberno galego advirte que a proposta que levou Pontevedra, baseada nun modelo de transporte a demanda, está "sen desenvolver".

Infraestruturas engade que, en todo caso, resulta "a todas luces incompleta" para que o Concello cumpra coa súa "obriga legal" de prestar un servizo de transporte urbano que chegue desde as parroquias ata o centro da cidade e que conecte os barrios.

Iso supón, segundo a consellería, que cando este mesmo ano caduquen as concesións de transporte público que xestiona a Xunta e que están prestando servizos no municipio de Pontevedra, o Concello "non estará en disposición" de asumilo.

"As demais cidades galegas xestionan e financian un servizo de transporte público municipal. Pontevedra non", sinala o goberno galego.

Os técnicos do Concello, lamenta Infraestruturas, presentaron ante a Xunta a mesma documentación coa que en 2015 se solicitou financiamento europeo para o estudo do transporte baixo demanda, "iniciativa que está sen desenvolver desde entón".

A Xunta adianta que para evitar que a cidade de Pontevedra quede sen servizos de transporte cando este ano caduquen as súas concesións, sacará a concurso público un contrato para a prestación dos servizos de transporte en Pontevedra.

A este respecto, o director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, volveu remitir unha carta ao Concello, en termos moi similares á de hai unhas semanas, para lamentar que o goberno municipal non contestara o requirimento realizado pola Xunta sobre o transporte urbano.

De aí que advirtan que a Xunta iniciará "de inmediato" a tomar todas as "medidas necesarias" para garantir a prestación do servizo de transporte en Pontevedra, xa que as liñas actuais caducan o próximo 7 de agosto.

Ademais, reiteran a súa ameaza de descontar da participación de Pontevedra do Fondo de Cooperación Local as achegas económicas que a Xunta deba realizar para "compensar" o déficit de explotación nos servizos prestados.