De Eurojust á Fiscalía e a Garda Civil. Así se xesta un operativo antifraude a nivel internacional

Policía alemana e Garda Civil no rexistro practicado na vivenda de Samieira © Mónica Patxot Familia e achegados do detido de Samieira © Mónica Patxot Policía italiana e Garda Civil no rexistro practicado na vivenda de Samieira © Mónica Patxot

Unha investigación iniciada hai catro anos e que implicou a autoridades policiais e xudiciais de toda a Unión Europea permitiu esta semana dar un importante golpe a un grupo criminal organizado ao que se atribúe unha estafa piramidal e un delito de branqueo de capitais cometido a nivel internacional dirixido por un cidadán alemán que fixara a súa residencia en Poio. O resultado xa se divulgou durante os dous últimos días, pero como se executa unha operación destas dimensións? Nesta información tratarase de debullar.

O balance final é de 14 persoas investigadas e catro detidas, dous en España e dous en Alemaña. Para facelo posible tiveron que implicarse decenas de persoas, tanto na fase de investigación como este martes na realización de rexistros e detencións simultáneas en tres países europeos, e a coordinación recaeu na Axencia da Unión Europea para a Cooperación Xudicial Penal, Eurojust.

Segundo informaron desde o propio organismo europeo, Eurojust "contribuíu substancialmente ao éxito xeral" a través de varios pasos: estableceu un equipo conxunto de investigación entre Alemaña e Italia, brindou apoio financeiro ao mesmo e facilitou a comunicación coas autoridades españolas a través de dúas reunións de coordinación e un centro de coordinación que permitiu ás autoridades nacionais identificar inmediatamente as necesidades emerxentes de cooperación.

Eurojust brindou asistencia legal, incluíndo apoio para redactar, emitir e executar novas medidas, a fin de completar a operación e evitar que os sospeitosos puidesen eludir a acción da xustiza sobre o seu diñeiro obtido ilegalmente. Tras catro anos de traballo, todo eclosionó este martes, co traballo en Alemaña, España e Suíza de forma simultánea da Fiscalía e a Policía de Colonia (Alemaña), a Fiscalía de Bolzano, co apoio da Garda dei Finanza Brunico de Italia, e a Fiscalía e a Garda Civil de España.

A maioría das medidas executáronse en España e o traballo máis visible realizouno a Garda Civil, con rexistros simultáneos en Pontevedra, Ourense, Madrid e Mallorca e a detención de dúas persoas, entre eles o alemán asentado nunha vivenda de Samieira con fortes medidas de seguridade. Como exemplo do arduo traballo realizado serve o ocorrido en Poio, onde realizaron un rexistro de 11 horas, entre as oito da mañá e pasadas as sete da tarde, con varias unidades despregadas, entre elas os GRS (Unidade de Reserva e Seguridade), a Policía Xudicial, unha unidade canina con dous cans especialistas en rastrexar diñeiro e o grupo de delitos telemáticos.

Ese intenso traballo do instituto armado tamén contou coa presenza en España de axentes das policías alemá e italiana e cun papel destacado das Fiscalías de Pontevedra, Ourense, Illes Balears e Madrid, baixo a coordinación xeral da Unidade de Cooperación Internacional da Fiscalía Xeral do Estado; así como polos xulgados de instrución competentes nas cidades mencionadas, o número 2 no caso de Pontevedra.

Á vez que se regisdtraban esas propiedades en España facíase o propio en residencias privadas e locais comerciais das cidades alemás de Ratingen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Munich e Münster e de Suíza e para poder facelo todo de forma tan coordinada e simultánea ditáronse con anterioridade varias ordes de investigación, embargo e detención europeas e fixéronse amplas investigacións financeiras.

Froito desas ordes e traballo a nivel internacional embargaron os saldos de varias contas bancarias, así como outros activos, como automóbiles de luxo e xoias. Varias contas bancarias foron embargadas en Suíza e Portugal, embargáronse contas e rexistráronse caixas fortes bancarias en Alemaña e as autoridades lograron obter abundante proba, por exemplo, documentación tanto en papel como en formato electrónico.

Destacado foi o volume de material reunido no rexistro de Samieira, todo derivado xa á Audiencia Nacional á espera dunha decisión sobre a súa entrega a Eurojust.