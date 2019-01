Pontevedra, sede da segunda edición da Gala dos Medios en Galego

O Pazo da Cultura de Pontevedra será o escenario no que, o vindeiro sábado 2 de febreiro, teña lugar a segunda edición da Gala dos Medios en Galego.

O evento, que estará conducido polo humorista Xosé Antonio Touriñán, comezará ás 12.00 horas. Para asistir, é necesario recoller as invitacións dispoñibles no Concello, no Museo de Pontevedra ou na libraría Paz.

Está organizado pola Asociación de Medios en Galego, un colectivo formado por prensa, diarios en internet e radios. Na actualidade contan con corenta membros.

O seu presidente, Henrique Sanfiz, destacou que o uso de internet abarata a produción e por iso cada vez son máis os que utilizan este vehículo para informar na nosa lingua.

A gala busca animar a outros medios a utilizar o galego e así o reclamaron tanto o concelleiro Alberto Oubiña como o deputado Xosé Leal, que destacaron o apoio "fundamental" que as administracións deben dar aos medios en galego, nas súas tres vertentes, a cultural, a informativa e a de creación de emprego.

O obxectivo, sinalaron, é "dar normalidade" ao uso da lingua galega en todas as seccións dos medios de comunicación.