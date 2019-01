Interceptado un camión de gran tonelaxe con irregularidades no sistema de tratamento de gases contaminantes

A Garda Civil interceptaba un vehículo pesado de transporte de mercadorías con irregularidades no sistema de tratamentos de gases contaminantes.

No marco dun operativo especial desenvolvido polos axentes na estrada PO-11, entre Pontevedra e Marín, coa intención de inspeccionar aqueles camións que puideran cometer manipulacións nos seus motores (ADBLUE) coa intención de anular a acción tecnolóxica redutora dos gases de combustión do vehículo.

O sistema de Adblue é un aditiv que se almacena nun depósito diferente ao do gasoil, que se encarga de reducir a carga contaminante do óxido de nitróxeno. Este compoñente químico emprégase para cumprir as normas europeas sobre a reducción de gases contaminantes que regulan os límites permitidos para a emisión de gases de combustión dos vehículos novos vendidos ou matriculados nos Estados membros da Unión Europea.

O equipo de especialistas en transportes do Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra puido comprobar que o dispositivo que permite a pulverización do aditivo se atopaba manipulado impedindo o funcionamento do mecanismo.

Os axentes detectaron que tiña, ademais, desconectado intencionadamente o "modo fallo", que alerta na consola do cadro de mandos do vehículo o incorrecto funcionamento do sistema Adblue.

Esta infracción, sancionada como grave, segundo a Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria, supón a inmobilización do vehículo que só se levanta no caso de que un taller autorizado certifique que foi restablecido o funcionamento normal do dispositivo.