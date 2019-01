Agricultura completa a restauración forestal dos montes de Ponte Caldelas e Cotobade

As preto de 9.000 hectáreas de monte que foron arrasadas pola onda de incendios que se produciu na provincia de Pontevedra en outubro de 2017 xa se atopan restauradas desde o punto de vista hidrolóxico-forestal e de biodiversidade.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Política Forestal, finalizou estes traballos de restauración que se realizaron nos termos municipais de Ponte Caldelas e Cotobade.

As obras de emerxencia, que supuxeron un investimento de 1.5 millóns de euros, leváronse a cabo tamén nos municipios de Mos, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Redondela e Soutomaior.

Os traballos permitiron o control da erosión, a diminución do risco de pragas e enfermidades, o favorecemento do rebrote de especies frondosas e da rexeneración mediante diseminación dos piñeirais, a conservación da rede de pistas forestais, a mellora do hábitat para a fauna e a creación de descontinuidade vexetal en vaguadas.



Para todo iso, informan desde o Ministerio de Agricultura, realizáronse tratamentos selvícolas, melloráronse as infraestruturas e levouse a cabo a creación de descontinuidades en vaguadas.