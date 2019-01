Accidente múltiple, que deixa unha persoa ferida, provocado por conducir en dirección contraria no Marco

Vehículo conducido en sentido contrario pola PO-10 e interceptado por Tráfico (arquivo) © Guardia Civil de Pontevedra

Unha condutora resultaba ferida nunha colisión múltiple que se rexistraba ao chocar contra outros tres vehículos no punto quilométrico 1, sentido O Marco, no municipio de Pontevedra. O accidente producíase ao redor das 21.00 horas deste luns, segundo expón o Servizo de Emerxencias do 112 Galicia.

Este centro de atención do 112 recibía a chamada de varias persoas que indicaban que un vehículo accedera á estrada PO-10 en dirección contraria, impactando con varios turismos.

Inicialmente existía o temor de que a muller ferida se atopara atrapada no interior do vehículo e, por este motivo, alertouse aos bombeiros de Pontevedra. Finalmente, os integrantes do equipo de Salvamento descartaron o uso de material de excarceración para liberar á muller, malia que si foi preciso empregalo para abrir a porta do turismo, que quedara bloqueada tras o impacto.

A vítima foi trasladada, segundo o 112 Galicia, polos servizos sanitarios a un centro hospitalario. Axentes da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e Protección Civil, ademais do servizo de mantemento do viario foi alertado polo 112 para achegarse ata o punto onde se producira o accidente.