Fomento e a Xunta completan o cambio de sinais de 100 a 90 km/h

Cambio de sinal nunha estrada autonómica © Xunta de Galicia

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, acudiu este luns a substitución do último sinal de tráfico de limitación de 100 quilómetros hora na provincia de Pontevedra dando cumprimento ao cambio do regulamento de estradas que fixa en 90 a velocidade máxima en estradas interurbanas. Estivo acompañada da directora provincial de Tráfico, Paula Yubero.

Tamén o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, comprobou este luns o cambio das últimas sinais de 100 quilómetros por hora situadas nas estradas autonómicas de dobre vía sen mediana.

En concreto, o delegado territorial visitou a parroquia de Campañó en Pontevedra onde se cambiaron, ao longo da mañá estas sinalizacións que pasan de 100 a 90 quilómetros por hora entre a rotonda da PO-531 e a VG 4.8.

En total, na provincia de Pontevedra a Xunta cambiou, seguindo o decreto da Dirección Xeral de Tráfico, 102 sinais, 79 na área norte e 23 na área sur, cun coste aproximado de 13.635 euros.

Deste xeito, a Xunta remata nesta provincia o cambio de sinalización de cara á entrada este martes en vigor desta nova redución da velocidade máxima en estradas convencionais. En Galicia, o cambio executouse sobre 448 sinais, cun custe global de 54.732 euros.

Este cambio normativo da DGT persegue a redución dos accidentes de gravidade, pero tamén modificará hábitos dos condutores e transportistas.