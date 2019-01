Desarticulan unha trama organizada por presuntas ilegalidades no control do marisqueo

A Garda Civil ten aberta unha investigación penal de ao redor de 20 integrantes de varias agrupacións dedicadas ao marisqueo na provincia. A investigación tenta comprobar se estes traballadores eran autores de irregularidades no control da extracción de ameixas nos bancos marisqueiros.

O Seprona da comandancia da Garda Civil de Pontevedra iniciaba a investigación durante o ano 2016 debido ás queixas que recolleron do sector. Os particulares denunciaban que nos "puntos de control" do marisco detectábanse irregularidades á hora de expedir válelos que xustifican os produtos capturados.

A Garda Civil viuse obrigada a controlar a actividade marisqueira principalmente en dúas confrarías de pescadores da provincia. Tras comprobar as súas intervencións, os axentes comprobaron que non coincidían as cantidades de ameixa e berberecho que se vendían na lonxa coas que figuraban en "vales" das capturas que se emitiron ao realizar os controis.

O Seprona, segundo o informe elaborado, determina que entre 2012 e 2017 rexistrouse un importante desfasamento entre as toneladas de ameixa e berberecho vendido na lonxa e a suma de "vales" contabilizados. Desde a Garda Civil calculan que durante estes cinco anos vendéronse na lonxa máis de 130 bivalvos das rías sen ser rexistrado nestes "vales" de control.

A investigación céntrase en 15 persoas destas dúas confrarías que exercían a súa actividade nos "puntos de control" e noutras dúas con funcións de responsabilidade na lonxa. Están considerados presuntos autores de delitos de falsidade documental, administración desleal e estafa.

Tres mariscadores máis son investigados ao comprobar que cobraran as facturas de "vales" fraudulentos a pesar de non realizar traballos de marisqueo.

As dilixencias instruídas entregáronse para o seu trámite na Fiscalía da Audiencia Provincial.