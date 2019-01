Éxito da conferencia impartida por A.M.A. sobre responsabilidade civil profesional aos dentistas de Pontevedra e Ourense

Xornada sobre Responsabilidade Civil Profesional © A.M.A.

A.M.A., en colaboración co Colexio Oficial de Dentistas de Pontevedra e Ourense, celebrou no Hotel Ciudad de Vigo unha xornada sobre Responsabilidade Civil Profesional, á que asistiu un gran número de profesionais que recibiron información sobre os efectos adversos derivados dunha posible reclamación xudicial e a importancia de contar cunha póliza de responsabilidade civil profesional completa e adaptada ás súas necesidades, para poder exercer a súa profesión con tranquilidade e seguridade.

No acto participaron como relatores Beatriz Martínez Rodríguez, avogada e responsable do Departamento de Sinistros de Responsabilidade Civil Profesional de A.M.A. e Roberto Núñez Sagredo, letrado do citado Departamento.

Os conferenciantes, especialistas en Dereito sanitario, describiron dunha forma práctica e dinámica as dificultades ás que se enfronta o profesional sanitario cando recibe unha reclamación dun paciente, facilitando aos asistentes unha serie de recomendacións prácticas sobre a mellor maneira de enfrontarse a este tipo de situacións.

A recepción de reclamacións expostas por un paciente produce unha serie de efectos e xera unha serie de problemas que afectan o profesional sanitario tanto no ámbito profesional como no ámbito persoal, que poden amortecerse en gran medida contando coa formación e asesoramento necesarios e mediante a contratación dunha boa póliza de responsabilidade civil profesional.

Durante a conferencia púxose de manifesto o aumento paulatino das reclamacións, especialmente en ámbitos como a odontoloxía e outras especialidades sanitarias enmarcadas dentro da denominada medicina satisfactiva. As reclamacións son cada vez máis frecuentes e as contías reclamadas máis elevadas como consecuencia da aplicación do novo baremo de valoración de danos en accidentes de tráfico.

Neste escenario faise cada vez máis necesario para o profesional sanitario contar cun asesoramento adecuado desde un primeiro momento e con ferramentas que poidan axudarlle no seu día a día.

Recalcouse a importancia de facilitar á paciente información adecuada ao longo do proceso asistencial e de utilizar consentimentos informados completos e adecuados, lembrando que a información ao paciente non constitúe unicamente unha obrigación legal senón que é un instrumento moi útil para mellorar a seguridade do paciente e a calidade asistencial.

A Mutua dos Profesionais Sanitarios leva máis de 22 anos defendendo a responsabilidade civil destes profesionais, xestionando neste tempo máis de 24.000 sinistros. O 97 por cento dos casos penais pechouse con sentenza favorable e a maioría nos procedementos civís.

Ademais de protección xurídica eficaz, a Mutua ofrece unha serie de garantías complementarias como a protección de datos, a protección da vida dixital, o subsidio por inhabilitación ou a asistencia psicolóxica que dotan ao profesional sanitario do apoio necesario para exercer a súa profesión con tranquilidade.