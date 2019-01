Núñez Feijóo amosa o seu apoio ás candidaturas do PP en Vilagarcía e O Morrazo

Acto do Partido Popular en Vilagarcía de Arousa © Partido Popular Público no acto do PP en Vilagarcía © Partido Popular

Alberto Núñez Feijóo, presidente autonómico do Pp, completou un sábado cargado de encontros con candidatos populares ás vindeiras eleccións municipais nas Rías Baixas. Acompañado por Ana Pastor, presidenta do Congreso dos Deputados, e por Alfonso Rueda, presidente provincial do PP, o máximo representante dos populares galegos asistía ao salón do Auditorio de Vilagarcía para lidera un acto coa militancia arousana.

O presidentee popular marcou a liña a seguir ao candidato en Vilagarcía, Alfonso González Gallego, a catro meses da cita coas urnas. Núñez Feijóo indicou que Gallego é a única alternativa ao goberno do PSOE e destacou o seu pasado como xogador do equipo de fútbol local para anunciar que 2agora vai defender as cores do PP na Alcaldía". Feijóo mantivo o símil futbolístico ao indicar que con Alberto Varela no goberno municipal, Vilagarcía baixara de categoría ao ocupar un papel secundario en relación a outros municipios da comarca.

Neste mesmo sentido manifestábase Alfonso Rueda, que confía nun "magnífico resultado" de Alfonso Gallego ao ofrecer un "proxecto ilusionante para todos".

Previamente, Alberto Núñez Feijóo tamén presidiu un acto no Morrazo cos candidatos que o partido conservador presentará en Moaña, Cangas, Marín e Bueu. Neste sentido, amosou a súa confianza en María Ramallo, por ter mantido unha traxectoria contrastada a fronte do goberno local en Marín durante os últimos anos e tamén reclamou confianza na xestión que Elena Estévez, candidata do PP en Bueu, levará a cabo se acada a alcaldía e derrota ao "goberno esgotado" do nacionalista Félix Juncal.