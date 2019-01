Victorino Martín y 'Espartaco' falarán de tauromaquia e da Fundación Toro de Lidia en Pontevedra

Cartel anunciador do encontro © Fundación Toro de Lidia

O capítulo provincial da Fundación do Toro de Lida organizou para o xoves 31 de xaneiro un faladoiro á que acudirá o gandeiro Victorino Martín, presidente ao mesmo tempo da fundación e o patrón da misa e toureiro Juan Antonio Ruiz 'Espartaco'. A convocatoria comezará ás 21 horas no Liceo Casino de Pontevedra.

Ambos expoñerán como a fundación "está a crear a maior rede social deste país para que ningunha provincia senta ameazada en relación aos continuos ataques censores sobre a tauromaquia".

Falarase sobre touros e da "resistencia fronte a un movemento que trata de impoñer unha moral, que trata de dicirnos que se pode ver e que non se pode ver, que pretende impoñer unha censura”, afirmou Victorino Martín.

O gandeiro participou o pasado martes 22 de xaneiro na Comisión de Cultura do Senado nunha intervención para defender a tauromaquia.

O acto, de participación gratuíta, é o primeiro que organiza o capítulo provincial da Fundación do Toro de Lida, desde a súa presentación oficial en xullo do pasado ano. Co título de 'Encontros' pretende ser a primeira de futuras actividades que promova na cidade de Pontevedra.