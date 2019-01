Un home de 49 anos, detido por prender lume a varios coches aparcados en Pontevedra

Ata tres coches, todos eles aparcados na rúa, foron o obxectivo da actividade dun pirómano que foi detido pola Policía Nacional en Pontevedra. Trátase dun home de 49 anos, veciño de Vilagarcía, que foi sorprendido "in fraganti" esta madrugada.

Foi detido sobre as 03.30 horas nas inmediacións da avenida María Victoria Moreno. Tiña feridas nas súas mans por romper os portelos dos vehículos para incendialos.

Un aviso cidadán alertou á Policía Nacional de que esta persoa atopábase golpeando os coches que estaban estacionados na vía pública.

Ao chegar, os axentes comprobaron que do interior dun dos coches, aparcado á altura da rúa Alcalde Hevia, saía fume. Con axuda do extintor do propio vehículo, os policías trataron de sufocar o incendio ata que chegaron os Bombeiros de Pontevedra.

Ao mesmo tempo, outra patrulla realizou unha batida polo barrio e localizou ao presunto autor dos feitos, ao que lle interviñeron unha garrafa de gasolina, seis chisqueiros e un martelo.

Nunha inspección pola zona, os axentes descubriron outros dous vehículos ardendo, co portelo traseiro fracturado e con papel de cociña empapado en gasolina no asento do copiloto.

Ao detido investígaselle como autor dun delito de incendio.