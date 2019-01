María Ramallo repite como candidata do PP de Marín e optará a un terceiro mandato

María Ramallo, alcaldesa de Marín © Mónica Patxot

Sen sorpresas. A actual alcaldesa de Marín, María Ramallo, repetirá como candidata do PP nas próximas eleccións municipais. Rexedora con maioría absoluta desde 2011, a dirixente popular optará a un terceiro mandato á fronte da corporación.

O comité electoral do PP marinense propuxo á dirección autonómica que Ramallo sexa a candidata o próximo mes de maio.

A decisión está fundamentada, segundo sinalan desde este órgano interno, no traballo realizado á fronte do concello o últimos oito anos ou na xestión "respectada e valorada" que desenvolveu durante este tempo.

Os populares destacaron ademais a "capacidade, experiencia e dedicación" de María Ramallo e das persoas que lle acompañan no goberno municipal.

O PP de Marín entende que mantendo a "mesma liña" de intensidade e traballo serán capaces de lograr unha maioría "necesaria e suficiente" para gobernar outros catro anos.

O comité electoral adianta que nas próximas semanas irase avanzando na confección da candidatura e na elaboración do programa electoral co que o PP se presentará ante as urnas en maio.