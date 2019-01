Oito cabalos volven estragar os cultivos no lugar do Rañadoiro

Os veciños do lugar do Rañadoiro, na parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio, volveron atoparse a plena luz do día con oito cabalos que baixaron dos montes próximos causando estragos en leiras de cultivo da zona.

Ademais, dos danos causados tamén comeron os produtos que se cultivaban nesas propiedades que, segundo indican, nesta ocasión non eran abundantes. Malia que os afectados tentaron dar captura aos animais para presentar denuncia ante a Policía Local, estes cabalos mostrencos lograban darse á fuga.

A asociación de veciños Santa María de Ponte Sampaio xa presentaran en xaneiro de 2018 as súas queixas ante a Subdelegación do Goberno de Pontevedra e á Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia ante as continuas invasións que sofren as leiras desta parroquia.

Os animais rompen valados, comen o pasto e as verduras que cultivan os propietarios desta zona provocando perdas económicas e o problema repítese periodicamente. Reclaman unha intervención por parte das administracións competentes.