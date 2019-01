A comunidade educativa da escola de Verducido asegura que non vai permitir o seu peche

A comunidade educativa da Escola de Educación Infantil de Verducido rexeita a ameaza de peche de 1º e 2º de primaria e reclama que se devolva á escola o persoal de reforzo, co que contou incluso durante a crise económica.

A comunidade educativa formada polas nais, pais e familiares do alumnado, o persoal do centro e a veciñanza de Verducido solicitaron, a través da ANPA, hai máis dun mes unha reunión coa Inspección de educación para pedir reforzos no profesorado.

Segundo informaron son dous os motivos, por unha banda, neste curso houbo un aumento significativo das matrículas e, pola outra, neste ano só se conta con tres mestras, sen os reforzos que se tiñan en cursos anteriores. Aseguran que esta situación está dando lugar a unha "sobrecarga de traballo" para o profesorado cando algunha delas ten que ausentarse e, ademais, "imposibilita unha atención adecuada á diversidade do alumnado".

Dende a ANPA dixeron que esta solicitude foi ignorada pola Consellería de Educación que, pola contra, lle comunicou á dirección do centro a decisión de pechar os cursos de primaria, que entenden coma o "primeiro paso para o peche da escola".

A comunidade educativa de Verducido está "orgullosa do proxecto do seu centro, que fai desta pequena escola rural un referente educativo ben coñecido". Este é o principal motivo polo que unha boa parte do alumnado provén doutras partes do concello, "atraídos polo bo facer das mestras e polo positivo ambiente para o desenvolvemento integral (cognitivo, emocional, social) das nenas e nenos".

Engaden que a existencia de 1º e 2º de primaria é fundamental para que persista en toda a súa riqueza este proxecto educativo. E non se trata só de que sexa moi beneficioso educativamente que o período educativo de 3 a 7 anos se realice no mesmo centro, senón que ademais a existencia de 5 cursos consecutivos favorece as matriculacións, como así teñen manifestado moitos pais e nais. "Non pode entenderse a intención non só xa de non fomentar, senón de proporse pechar unha escola que é referente no concello, que funciona con bos resultados e con aumento de matrícula, máis agora que dende a Xunta se quere apostar polo rural potenciando a calidade educativa".

A comunidade educativa fará todo o que estea nas súas mans para evitar o peche da escola ou de calquera dos seus cursos "e contará, sen dúbida, cun amplo apoio en todo o concello", conclúen.