Denuncian que o edificio da Audiencia carece de seguridade polas tardes

Os sindicatos da administracion de Xustiza STAJ e SPJ-USO Galicia, acaban de denunciar publicamente que o edificio da Audiencia Provincial de Pontevedra carece de seguridade todos os días a partir das 15.00 horas.

Aseguran que os funcionarios do devandito edificio, legalmente teñen dereito a traballar, na parte flexible do horario, ata as 18:30 horas, e no plan de recuperación despois da folga ata as 20.00 horas, pero a Xunta de Galicia non dota ao edificio de seguridade, nin de persoa algunha para abrir as instalacións aos traballadores.

Estes sindicatos critican o "nulo interese" da Dirección Xeral de Xusticia, que tras a solicitude de STAJ e SPJ-USO o único que acordou foi a ofrecer unha "quenda de tarde" aos gardas civís que están de mañá para que algún deles voluntariamente fixese o horario de tarde, ao que todos negáronse, "e ante a negativa, no canto de acordar nomear a un vixiante de seguridade para a devandita tarefa, resolveu aforrar o diñeiro, iso si, á conta dos dereitos dos traballadores e da seguridade e vixilancia de causas de incalculable importancia".

Na práctica, cando os funcionarios chegan á Audiencia Provincial mais alá das 15.00 horas, atópanse con que se o persoal de limpeza ábrelles a porta poden acceder aos seus postos de traballo; noutro caso o acceso resulta imposible, "e no caso de conseguir acceder, as condicións de seguridade son inexistentes", unha circunstancia que estes sindicatos din que "non permitirá de ningunha maneira".

Finalmente, STAJ e SPJ-USO aseguran que se non se corrixe esta situación "tomaremos medidas contundentes ata conseguir o que é xusto".