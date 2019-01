A Fiscalía ratifica a súa petición de 12 anos de cárcere para un acusado de abusar sexualmente da súa irmá

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo contra un home acusado dun delito continuado de abuso sexual cara á súa irmá, unha nena de 11 anos de idade. Á conclusión do xuízo, que se celebrou a porta pechada, a Fiscalía ratificou a súa petición de 12 anos de prisión e tamén reclamou que indemnice á menor en 30.000 euros polos danos morais.

Segundo informaron fontes xudiciais durante a vista oral o acusado negou todos os cargos.

A vítima, que a día de hoxe segue sendo menor de idade, compareceu na sala protexida cun biombo para poder declarar sen ser vista polo presunto agresor. Aínda así non puido completar o seu relato dos feitos ao estar visiblemente afectada. Esta circunstancia non resulta importante xa que o tribunal dispón do seu testemuño gravado con anterioridade en sede xudicial.

Segundo o escrito de acusación da Fiscalía, os feitos ocorreron no domicilio familiar, desde que o acusado alcanzou a maioría de idade, momento en que a súa irmá tiña 11 anos, comezou a abusar dela sexualmente.

O procesado aproveitaba as ausencias dos seus pais polas tardes para executar sobre a menor, "nun número indeterminado de ocasións, pero practicamente todas as semanas", actos de natureza sexual co fin de satisfacer os seus desexos.

O ministerio público sinala que a menor accedía a "tales actos pola confianza que tiña cara a el por ser o seu irmán, e a que a menor, dado o seu escaso desenvolvemento evolutivo, non vía estes xogos como estraños, dicíndolle o procesado á súa irmá que se trataba dun xogo"

Como consecuencia destes feitos, a nena sofre secuelas como síntomas de reexperimentación de recordos, ansiedade, alteración do soño ou apatía, e necesitou apoio psicolóxico.