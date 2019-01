Droga enmascarada en fariña de palmiste para eludir os controis do porto de Marín

Fariña de palmiste na que estaba enmascarada a cocaína interceptada no porto de Marín © Policía Nacional

A última gran operación antidroga da Policía Nacional desenvolta a nivel estatal permitiu evitar de circulación o equivalente a tres toneladas de cocaína e volveu a poñer o foco de atención sobre as Rías Baixas como porta de entrada da droga a Europa. Neste caso, o foco é compartido con Valencia, onde se desarticulou un dos maiores laboratorios de procesamento de cocaína de Europa, e o porto de Marín, onde inmobilizáronse 12 contedores de torna/fariña de palmiste no que enmascaraban o estupefaciente.

Segundo informou de forma oficial a Policía Nacional, o laboratorio de procesamento de cocaína estaba situado nun chalé illado da localidade do Puig, en Valencia

Nesta operación foron sido detidas once persoas en seis provincias españolas: Madrid, Málaga, Toledo, Valencia, Valladolid e Pontevedra. Ademais, practicáronse dez entradas e rexistro de inmobles, incautando uns 8.500 litros de diversas substancias químicas fiscalizadas e de difícil adquisición destinadas á elaboración do clorhidrato de cocaína. No caso da provincia pontevedresa, o arrestado foi un veciño de Vigo.

A droga que se evitou que chegue ao mercado arribara a España a través de 12 contedores interceptados en Marín. Tiñan mercadoría legal e, entre eles, había un no que se transportaba a cocaína. En concreto, traían sopapo/fariña de palmiste, produto no que enmascaraban o estupefaciente para superar os controis aduaneiros e sanitarios e que, unha vez procesado, obteríase esas máis de tres toneladas de cocaína.

A organización estaba composta por cidadáns de nacionalidade española, colombiana e albanesa dedicados á introdución de grandes partidas de substancia estupefaciente en España, camufladas en distintos produtos legais, para posteriormente establecer laboratorios clandestinos coa finalidade de extraer a pasta de coca dos devanditos produtos e con iso elaborar clorhidrato de cocaína.

O seu último obxectivo consistía en levar a cabo a obtención e posterior distribución de droga, para iso contaban cunha ampla estrutura empresarial que se encargaba de importar contedores marítimos contaminados de torta de palmiste, produto co que enmascaraban o estupefaciente a fin de superar facilmente os controis aduaneiros e sanitarios.

A súa intención era introducir sacos duns mil quilogramos cada un, coa finalidade de extraer a pasta basee da fariña de palmiste (residuo que queda tras a extracción do aceite da semente da palma que se cultiva en zonas tropicais) e, unha vez separada, proceder á transformación da mesma en clorhidrato de cocaína. Para iso contaban con 'químicos' ou 'cociñeiros' expresamente traídos desde Latinoamérica para instruír á organización e mostrarlles a elaboración ou 'cociñado' do estupefaciente.

Froito das pescudas policiais os axentes tiveron coñecemento da presenza no noso país dunha parella de cidadáns colombianos que foran enviados ata tres veces por parte da organización provedora en orixe. A súa misión era a de comprobar a estrutura empresarial en España, así como negociar porcentaxes e beneficios a repartir unha vez a droga fóra xa extraída e distribuída.

Posteriormente, os investigadores detectaron a chegada dos dez contedores a Marín, de modo que se estableceu un operativo con cen funcionarios policiais repartidos nas distintas provincias españolas que procederon de forma simultánea a efectuar a detención das once persoas, entre eles os principais responsables da organización e os encargados da loxística e infraestruturas.

Para sufragar e obter beneficios do investimento realizado, a organización estaba a acondicionar diversas estancias do chalé de Valencia para destinalas ao cultivo de marihuana. Para iso contaban cun súbdito marroquí que ademais se encargaba da seguridade da leira, permanecendo no seu interior as 24 horas sen abandonar a mesma nin para abastecerse de víveres, xa que lle eran facilitados por outro integrante da organización.