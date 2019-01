O goberno local adxudica a pavimentación de viais en Noalla e Vilalonga

O goberno local de Sanxenxo adxudicou este luns a pavimentación dos viarios de Piñeiros e Freixo en Vilalonga, e os de Tombelo e Pontes, na parroquia de Noalla.

As empresas Caldevergazo e Nexia Infraestruturas, serán as encargadas da mellora destes viarios municipais.

Estas actuacións irán con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, cun orzamento que ascende a 79.000 euros.

Os traballos consisten na apertura e recheo de gabias, roza e limpeza de cunetas e marxes, a dotación da capa de zahorra e a mestura bituminosa en quente. Por último, poñeranse en cota as tapas das pozas de rexistro e instalarase a sinalización necesaria.

Previa á aprobación do proxecto, foi necesario obter autorizacións sectoriais da Axencia Galega de Infraestruturas, da Consellería de Medio Ambiente e do Instituto de Estudos do Territorio.