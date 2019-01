Lacón para todos por San Sebastián

Laconada nos locais do casco histórico por San Sebastián © Diego Torrado Laconada nos locais do casco histórico por San Sebastián © Diego Torrado Laconada nos locais do casco histórico por San Sebastián © Diego Torrado

A vella tradición de celebrar San Sebastián, patrón da cidade de Pontevedra, cunha laconada empeza a recuperarse aos poucos. Os pontevedreses volveron sumarse este domingo á iniciativa da asociación de comerciantes Centro Comercial Urbano CCU Zona Monumental de promover laconadas no centro histórico con motivo da festividade.

O seguimento da iniciativa foi este ano, na súa segunda edición, un pouco tímido, pero maior que en 2018, o que significa que se está empezando a asentar o costume, que recupera a vella tradición de celebrar San Sebastián, como antesala e preludio do Entroido, con ritos como tamborradas -concentración de tamborileros ou repicantes- e chorizadas que marcaban a que foi chamada 'primeira festa do ano'.

Un total de 19 establecementos hostaleiros de Pontevedra sumáronse durante esta fin de semana á 'Laconada de San Sebastián' ofrecendo no seu menú, petisco ou tapa o lacón con grelos. A iniciativa prolongouse durante as xornadas de sábado e domingo, aínda que foi nesta segunda xornada na que houbo maior seguimento.

Acompañando a laconada, houbo animación en rúas e prazas do centro histórico, pois a iniciativa de Zona Monumental tamén persegue dinamizar esta zona da cidade.

A festividade de San Sebastián celebrouse este domingo 20 de xaneiro, pero este luns tamén haberá festexos, pois se pasou a esta xornada a entrega dos premios Cidade de Pontevedra.

Ás 12.30 horas hai no Teatro Principal unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación para a concesión dos Premios Cidade de Pontevedra e ás 13.00 horas entregaranse ao empresario Francisco Barbeito Castro e ao Centro de Recursos Educativos (CRE) da ONCE.