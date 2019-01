Suspenden as clases no colexio Aurelio Rey de Cuntis por unha avaría que asolagou o centro

Danos no colexio Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis © Concello de Cuntis Danos no colexio Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis © Concello de Cuntis

O colexio Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis non terá actividade lectiva este luns 21 de xaneiro. A xornada deberá dedicarse a reparar unha avaría rexistrada durante esta fin de semana no sistema de subministración de auga do centro que causou importantes danos e asolagou as instalacións.

Segundo informou o alcalde de Cuntis, Manuel Campos, a decisión adoptouse de acordo entre o Concello e a Xefatura Territorial da Consellería de Educación co fin de "garantir a seguridade do alumnado".

As clases quedan suspendidas, en principio, para a xornada deste luns. Desde o Concello destacan que están a traballar coa máxima celeridade a fin de restablecer canto antes a normalidade e que as clases poidan retomarse sen ningún problema.