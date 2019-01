Oito detidos por un alixo de 400 quilos de cocaína que entrou a Pontevedra por Portugal

Polo menos oito persoas foron detidas nas últimas horas no marco dunha operación antidroga desenvolta polo Grupo de Resposta Especial para o Crime Organizado (Greco) da Policía Nacional con sede en Pontevedra. No operativo logrouse a incautación de 400 quilos de cocaína.

Fontes da investigación confirmaron que a droga foi localizada nunha localidade do sur da provincia de Pontevedra e que entrara en Galicia a través da fronteira con Portugal. Procedía, segundo as primeiras investigacións, da localidade portuguesa do Porto, aínda que a súa orixe inicial era un país suramericano, posiblemente Colombia.

A operación capitaneárona axentes do Greco Galicia coordinados por un Xulgado de Vilagarcía de Arousa e coa colaboración da policía colombiana.

Todo é resultado de preto dun ano de investigación que culminou esta fin de semana coa localización do alixo de cocaína e a detención de oito persoas en distintas localidades das provincias de Pontevedra e Ourense.

Os axentes realizaron varios rexistros domiciliarios e detencións e aínda non deron por pechada a operación, que continúa aberta.

Os detidos permanecen en distintas comisarias da Policía Nacional e aínda se descoñece cando serán postos a disposición do Xulgado de Vilagarcía que instrúe a causa.