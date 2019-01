Carlos Valle enfúndase a boina

O ex director do Museo de Pontevedra durante as tres últimas décadas, Carlos Valle, foi elixido pola 'Peña da Boina' como a súa persoa homenaxeada na reunión anual do colectivo, na que se recoñece ás persoas que se distinguen pola súa dedicación aos demais e o seu servizo destacado á cidade.

Carlos Valle foi o elixido este ano, xusto despois da súa xubilación a finais de 2018 como director do Museo, "pola súa contribución á cultura, e en especial á arte, desde o Museo de Pontevedra".

Desde a 'Peña da Boina' destacan que Valle empezou o seu labor no Museo como alumno, sendo estudante de Bacharelato, e alí continuaría o seu labor como director adxunto, e despois como director, sucedendo ao falecido Filgueira Valverde, "contribuíndo ao crecemento e ao esplendor actual do devandito Museo".

Tras a súa xubilación, aos 65 anos, a 'Peña da Boina' quixo manifestar a Carlos Valle a súa "admiración e aprecio no persoal e no profesional", con esta homenaxe, que se celebrou na tarde deste sábado no Liceo Casino de Pontevedra con motivo da comida anual do colectivo.

Antonio De Ron Pedreira, socio de número da Peña e profesor na Misión Biolóxica de Galicia, foi o encargado de presentar a Carlos Valle durante un acto no que tamén se deu a benvida ao novo capelán da pena, José López Moldes, e nomeouse a dúas novas socias: Inés González Rodríguez e Silvia Iglesias Casas.

A 'Peña da Boina' empezou os seus festexos deste sábado cunha misa no santuario da Virxe Peregrina e un xantar de confraternización dos socios da Pena, amigos e familiares no Liceo Casino.