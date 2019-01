O caso dos Miguelianos, entre aclaracións da sentenza e recursos

O coñecido como caso dos Miguelianos, iniciado no ano 2014 polas presuntas irregularidades na Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo, ex asociación pública de fieis agora disolta pola Igrexa, segue sen pecharse a pesar de que hai preto de dous meses que terminou o xuízo e case un mes que hai sentenza. A atención está posta agora nos recursos xa presentados contra o fallo da Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra e na petición de aclaracións ao documento.

A avogada pontevedresa Ana Reguera, que representou os intereses da acusación particular nesta causa, anunciou a súa intención de recorrer esta sentenza que condenou a Feliciano Miguel Rosendo dá Silva, líder e fundador da Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo, a nove anos de prisión como autor dun delito de abusos sexuais continuados "con prevalimiento e penetración" a unha das mulleres que lle denunciaban.

A acusación particular solicitaba 82 anos de prisión para Miguel Rosendo por unha vintena de delitos de agresión sexual continuada, coaccións, lesións psíquicas, contra a integridade moral, estafa ou subsidiariamente de apropiación indebida e contra os dereitos dos traballadores, de modo que recorrerá o fallo que só considera acreditado un deses delitos.

De todos os xeitos, ese recurso aínda non se presentou porque aínda están pendentes de resolución as aclaracións que pediu á sentenza, na que detecta fallos e pide que se completen diversas omisións detectadas.

Non só a acusación particular ha anunciado a súa intención de recorrer. Á espera de que a Fiscalía da Audiencia Provincial confirme se recorrerá -pedía 66 anos de prisión para Miguel Rosendo por un delito de asociación ilícita, 12 contra a integridade moral, cinco de coaccións, un de agresión sexual continuado e dúas de abuso sexual continuado-, si anunciou un recurso a defensa do condenado.

O propio Miguel Rosendo compareceu xunto á avogada Beatriz Seijo, que no xuízo defendeu os intereses de dúas das acusadas logo absoltas nesta causa, e deu a coñecer o seu desexo de recorrer en casación ante o Tribunal Supremo.

Seijo será a encargada dese recurso e de defender a partir de agora a Miguel Rosendo, que foi absolto do resto de delitos que lle atribuían o fiscal e a acusación particular e que segue defendendo a súa inocencia e asegurando que é mentira que abusase da muller coa que a Audiencia si considera probado que mantivo relacións sexuais non consentidas. "No he abusado sexualmente de nadie", insistiu, e adiantou que se centrará en loitase para demostrar a súa "inocencia".

A Audiencia tamén absolveu ás outras seis persoas que sentaron no banco dos acusados xunto a el, todos eles acusados dun delito de asociación ilícita por pertencer a este colectivo e cometer presuntas irregularidades mentres exercían responsabilidades na directiva do mesmo.

Feliciano Miguel atópase en liberdade provisional á espera de que se confirme a sentenza. Estivera en prisión desde o 11 de decembro de 2014, cando foi detido pola Garda Civil no chalé de Collado Villalba ao que se mudou coa súa familia e con membros da antiga organización de fieis -agora está disolta pola Igrexa- que seguen apoiándoo. Quedou en liberdade por decisión da Audiencia Provincial o pasado 5 de decembro, a piques de cumprirse o prazo máximo legal de catro anos de prisión provisional para unha persoa en España.