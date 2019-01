A protesta 'Rodea o Concello' do PP de Poio, aprazada por loito

O Partido Popular de Poio decidiu aprazar a protesta que tiña convocada para este domingo 20 de xaneiro para 'rodear' o Concello en sinal de loito polo falecemento de Rosa María Rodiño, esposa do concelleiro Manuel Domínguez.

O acto 'Rodea o Concello' trasládase ao próximo domingo 27 de xaneiro ás 13.00 horas e consistirá nunha cadea humana veciñal ao redor da casa consistorial para demandar "uns impostos xustos e uns servizos dignos para todo".

O voceiro do PP de Poio, Ángel Moldes, en nome do grupo municipal, a xunta directiva local e todos os afiliados do PP de Poio, expresou o "fondo pesar" de todo o partido polo pasamento de Rosa María Rodiño e trasladou un sentido pésame á familia e aos achegados.

Ademais, recordou que 'Rosamari', como era coñecida por todos, participou sempre activamente na vida social de Samieira e de todo Poio. Formaba parte da directiva da Asociación Feminista 'Mulleres en Igualdade de Poio' e tomou parte en numerosas iniciativas sociais e veciñais no municipio.