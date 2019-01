Reparan a beirarrúa da PO-551 á altura da Escola Naval

Canalización das augas pluviais no lugar de Candóns © Concello de Marín

Durante estes días están a acometerse obras de mantemento e reposición dun tramo de beirarrúa comprendido entre a entrada ao pavillón da Escola Naval e a baixada á praia de Portocelo.

A beirarrúa atopábase en mal estado con moitas baldosas rotas e que se movían, o que dificultaba o tránsito peonil.

O obxectivo da mellora é convertela nunha senda lisa, cun acabado en ocre.

A empresa Nexia é a encargada de levar a cabo estes traballos que espera ter finalizados a finais deste mes.

MELLORAS EN CANDÓNS

O Concello de Marín canalizou as augas pluviais no lugar de Candóns, construíndo unha cuneta de formigón e á vez alargando a estrada co que facilita moito o paso que comunica os núcleos de Cadrelo, Pereiro, Silvestre e Troncosa co Iglesario, o campo de fútbol e o cemiterio da parroquia.

Tamén se aproveitou para facer unha base de contedores con suxeición para evitar que se despracen co vento.