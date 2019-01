Unións Agrarias reclama un incremento do prezo do leite xa que os gandeiros galegos atópanse á cola en España e Europa

Ramón Vidal e Roberto García © Mónica Patxot

O sindicato Unións Agrarias (UU. AA.) reclamou un incremento do prezo do leite en Galicia xa que os gandeiros galegos atópanse á cola en España e Europa, cunha diferenza que no último ano situouse nunha media de -4,18 céntimos por litro en relación aos principais produtores da Unión Europea.

Se estes datos traducísense a euros, os gandeiros pontevedreses haberían cobrado 13.235 euros máis por cada explotación polo leite vendido nos últimos doce meses se o fixesen a prezos europeos.

Respecto a outras comunidades autónomas o diferencial é de -3,22 céntimos en relación a Asturias, -2,01 con Andalucía ou -1,43 con Castela e León.

O secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, presentou este luns en rolda de prensa en Pontevedra o balance do último ano no sector lácteo galego.

Roberto García indicou que o sector se atopa nun momento no que "se cumpren varios fitos significativos" como son, a entrada en vigor a partir do 22 de xaneiro da normativa que obrigará a que se etiquete a orixe do leite e non só o lugar en que se industrializa, e por outra banda, publícase o novo decreto que obrigará á industria para negociar coas organizacións de produtores a partir do 1 de abril, data na que vencen o 90% dos contratos de aprovisionamento.

O secretario xeral avanzou que esixirán á Xunta que xogue un "papel real de mediación" entre as partes para reducir as diferenzas entre o prezo que cobran os gandeiros galegos e os españois e europeos.

Outro aspecto que, segundo UU.AA., prexudicou aos gandeiros de Galicia é que a industria cobrou pola graxa que vendeu que non lle fixo falta usar no leite vendido polos gandeiros galegos.

No caso da provincia de Pontevedra, no último ano, as industrias facturaron 41,9 millóns de euros máis pola graxa, a maiores do prezo do leite, que non repercutiron para nada nas explotacións.

Roberto García destacou o "dobre contraste" rexistrado un incremento do 3,58 % da produción en Galicia que segue sendo moi superior á doutras comunidades autónomas, aínda que se volveu a reducir o número de explotacións, cunha caída do 5% anual.

O responsable de Unións Agrarias explicou que nestes peches inflúen outras cuestións como a falta de substitución xeracional, ou o recorte nos servizos no rural.

Finalmente Roberto García avanzou que Unións Agrarias pedirá que se persiga a venda a perdas, é dicir, o pago do leite por baixo de custos de produción.