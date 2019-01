RADIO.- Tras un descanso do Nadal, volven os videoxogos con A gruta de Gizamaluke

Despois da paréntese do Nadal, A gruta de Gizamaluke volve con Carlos Pereiro e Sara Orozco. Este podcast en galego sobre videoxogos segue pendente de que pasa no mundo. Comeza o ano cunha ruptura, a de Bungie e Activision. Falando de compañías, Ubisoft elixiu a Epic Games Store para 'The Division 2' e deixa de lado a Steam. Ademais, unha chegada para o mes de marzo: 'Dark Souls Trilogy' sairá en Europa para Xbox One e PS4. E falando de xogar, un streamer español sorprendeu ao mundo co seu dominio, a cegas, de 'Final Fantasy IX'.

Estas e outras noticias de actualidade no sector de videoxogos acompañan o programa de PontevedraViva Radio, onde esta vez toca xogar a 'Resident Evil 2' cunha lista dos xogos para lembrar do último ano. E non só de 2018, porque Carlos e Sara recuperan para 'A gruta de Gizamaluke' videoxogos que cumpren vinte anos.