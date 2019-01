Impulsan unha plataforma en Barro para protestar pola situación da atención sanitaria

A situación da atención no centro de saúde de Barro provocou as queixas dos habitantes do municipio.

Segundo o tenente do alcalde, José Sanmartín, os veciños constituirán unha plataforma para reclamar ao Sergas solucións "inmediatas" á demora na atención primaria.

Isto débese, explica, á baixa dun dos dous médicos de cabeceira con praza en Barro e que non foi cuberta na súa totalidade polo Servizo Galego de Saúde.

Os usuarios aseguran estar indignados pola falta de cobertura diaria xa que o facultativo que cobre esta baixa só presta atención dous días á semana.

Coa intención de visibilizar o que acontece, celebrouse unha nova protesta ante o centro de saúde da localidade.