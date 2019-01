Un proxecto creado no Esdemga participará no Ego da Madrid Fashion Week

A colección de Melania Freire preséntase como unha homenaxe ao artista David Hockney © DUVI

A graduada na Escola de Deseño Téxtil e Moda (Esdemga) Melanie Freire presentaba na pasarela Debut 2017 no Pazo da Cultura a súa colección elaborada como homenaxe ao artista británico David Hockney, unha das iconas do pop art. Agora, este proxecto será presentado, de maneira ampliada, o vindeiro xoves 24 de xaneiro na pasarela Fashion Week Madrid.

O traballo desta titulada foi seleccionado para desfilar na plataforma Ego, un espazo para novos talentos. Como recolle Eduardo Muñiz no DUVI, Lola Dopico, a directora do Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda afirma que esta nova creadora é unha persoa cunha traxectoria moi sólida e con moito potencial.

Melania Freire creara esta colección como traballo fin de estudos e está baseada na visión que obtivo ao visitar a retrospectiva sobre o artista Hockney na Tate Britain de Londres.

Ademais desta creadora, outra titulada en Esdemga Shelia Pazos estará presente tamén na Fashion Week Madrid a súa nova colección Cadavre Exquis, na que xoga co tema do surrealismo e o absurdo. Shelia Pazos presentará o seu traballo no showroom que se desenvolverá entre o 24 e o 28 de xaneiro. Anteriormente, esta deseñadora tamén presentara na pasarela Ego a colección coa que gañara Debut 2015.