Novos deseñadores de moda e xoias amosarán as súas coleccións na #BarroFashión Solidario 2019

Chega unha nova edición do #BarroFashion Solidario, dentro do sétimo Nadal Solidario que organiza a asociación Amigos da Fervenza da Barosa.

Nesta ocasión, o desfile vai celebrarse no recinto do Pazo da Crega a partir das 21.00 horas do sábado 26 de xaneiro cunha mostra de traballos de novos deseñadores de moda e de xoias, que se sumarán ás propostas de establecementos de Barro e da comarca que habitualmente colaboran nesta iniciativa que ten como obxectivo axudar a familias que se atopan nunha situación económica complicada. Nesta cita non faltarán actuacións de artistas multidisciplinares e música en vivo.

A entrada é gratuíta pero se solicita a entrega dun quilo ou dun litro de alimentos non perecedoiros. Todo o que se recade será posteriormente trasladado aos servizos sociais do Concello de Barro para que se faga a repartición correspondente entre diversas familias do municipio.