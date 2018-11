Piden unha reunión coa conselleira de Educación para abordar a extinción das colonias escolares de Covelo

A asociación de veciños de Laxedo, en Covelo (A Lama), solicita á nova conselleira de Educación,Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar Tojo, unha entrevista na que poidan explicarlle de primeira man as súas inquietudes en relación coa extinción do padroado de colonias escolares de Covelo e os movementos efectuados ata o momento para revitalizar a Fundación que as xestionaba e depurar responsabilidades dentro da estrutura da Inspección Técnica de Educación de Pontevedra pola súa extinción

O colectivo, que presentou un recurso contencioso-administrativo pola xestión das colonias en paralelo ao realizado polo Concello da Lama, acaba de solicitar por rexistro a entrevista coa nova conselleira.

Segundo explican, a súa intención é que se esgoten todas as vías que contempla a lei de Fundacións de Galicia para salvar a Fundación das Colonias Escolares de Pontevedra e, desde unha participación compartida entre Concello da Lama e Asociación de veciños de Laxedo, xérese actividade.

Piden tamén que as Administracións responsables da deterioración das antigas colonias asuman responsabilidades e revertan dita situación cunha reforma integral do patrimonio.

A asociación veciñal está a impulsar a recuperación da Fundación e o seu patrimonio e a posta en valor da súa historia.