EuTomoParte, nova campaña de Ponte Caldelas contra a violencia machista

A programación deseñada polo Concello de Ponte Caldelas para conmemorar o 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, aposta este ano por unha novidosa campaña que leva por lema 'Eu tomo parte', pero dándolle o formato de 'cancelo' dos habitualmente usados nas redes sociais, #EuTomoParte.

Segundo deu a coñecer o Concello, trátase dunha campaña cun enfoque amplo para chegar a todos os recunchos da sociedade. O goberno local anima a toda a sociedade a sumarse a esta campaña e a participar nas distintas actividades co obxectivo de alertar sobre un problema moi arraigado e que afecta a todos.

A programacion incluirá unha Declaración Institucional polo 25-N e a organización dun acto público na Casa da Cultura. O acto incluirá o II Encontro de Mulleres Rurais e contará coa presencia da actriz e cantante galega María Costas.

A primeira fase da campaña consistiu nun concurso de debuxo entre o alumnado Primaria e do primeiro ciclo de secundaria dos centros educativos de Ponte Caldelas. Presentáronse un total de 102 traballos e os dous gañadores formarán parte do cartel institucional para o 25 de novembro. O resto dos debuxos quedarán expostos no Centro Cultural de Ponte Caldelas entre os días 20 e 28 de novembro.

O martes 20 de novembro organizaron unhas 'Conversas' con Lola Ferreiro, experta en medicina e membro do grupo Lúa Crecente de estudo e programas de educación para a saúde dende a perspectiva de xénero. A actividade terá como temática 'Violencias Machistas'.

O mércores día 21 botan a andar os obradoiros de empoderamento feminino para o emprego, que se van celebrar todos os mércores de 18.00 a 22.00 horas na Casa da Cultura ata o 12 de decembro. A actividade, que é completamente gratuíta, está dirixida a mulleres que pensen en desenvolver unha idea de negocio ou potenciar as súas habilidades de cara á procura dun emprego.

Os obradoiros están impartidos por persoal especializado en Recursos Humanos. As persoas interesadas poden dirixirse ao teléfono 625 554 992 ou enviar un correo ao enderezo info@talentearrhh.com.