Denuncian danos no Camiño Portugués en Barro

© Colectivo da Defensa do Patrimonio "A Forneiriña"

O Colectivo na Defensa do Patrimonio A Forneiriña denunciou este venres os danos causados por unhas obras no tramo do Camiño Portugués que discorre polo lugar da Portela, en Barro.

Segundo informaron nun comunicado "unhas obras que están a danar un tramo do camiño que se atopaba empedrado e que foi arrasado con medios mecánicos para a colocación de tubaxe de recollida de augas pluviais".

Sinala este colectivo que estas obras "están a levarse a cabo sen aparente control por parte dos profesionais na materia cos consecuentes danos no patrimonio".

Estes traballos teñen como finalidade mellorar as condicións de tránsito dos peregrinos así como a súa seguridade viaria, explica A Forneiriña, que reclama que "se tomen medidas de control e prevención para evitar danos irreversibles ao patrimonio".