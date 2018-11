'Porquiño ao espeto', gran novidade no mercado ecolóxico de Bueu

Porquiño ao espeto © Juan Mejuto

O habitual mercado ecolóxico e tradicional de Bueu celebrarase o vindeiro domingo 18 de novembro e contará na edición deste ano con dúas grandes novidades. Vai desprazarse da praza Massó aos xardíns de Urbano Lugrís - As Lagoas, onde se celebrarán esta fin de semana as festas de San Martiño, segundo anunciaba este venres Silvia Carballo, concelleira de Promoción económica e turismo de Bueu.

Pero a gran novidade será a organización dun xantar composto por un lote de "porquiño ao espeto", un prato tradicional do lugar de Amil, en Moraña. Con esta degustación queren poñer en valor os produtos da terra.

Aquelas persoas que queiran asistir a esta comida terán que apuntarse previamente ingresando o prezo do lote no número de conta de Caixabank ES45 2100 1839 1802 0004 0430, indicando como concepto "reserva lote porquiño ao espeto", antes das 00.00 horas do 14 de novembro.

Van realizarse lotes para dez persoas e inclúen medio "porquiño asado ao espeto" e pan, media empanada de trigo de carne, outra media de atún, tres botellas de viño tinto, tres botellas de auga mineral, dúas bicas, café de pota con gotas e servizo completo de mesa. O custe por lote é de 180 euros. Tamén se poderán recoller pedidos para domicilio.

Ademais desta opción, tamén haberá alternativas gastronómicas con repostería tradicional e comidas veganas, segundo se indicaba na presentación do evento.

A carpa vai abrirse desde as 11.00 ata as 20.00 horas e a venda de produtos vai combinarse con outras actividades familiares como obradoiros, sesións de contacontos e charlas. Ademais se farán unha mostra de oficios xa desaparecidos como o de zoqueiros, cesteiros e talladores de cristal.

Ás 12.00 horas está prevista unha divertida Agroolimpiada para os escolares, que dará paso a unha charla do presidente da Fundación Galicia Verde, Enrique Banet, angito presentador do programa 'Senda verde', da Televisión de Galicia.

Durante a tarde, os máis pequenos tamén aprenderán a construír tipis, cabanas indias, ademais de tatuarse con pinturas naturais. A continuación, vai desenvolverse unha sesión de contos sobre as abellas a cargo de María Carrera.