Sanxenxo dobrará o orzamento do alumeado de Nadal

A ponte de decembro será, un ano máis, a data elixida por Sanxenxo para estrear a súa iluminación do Nadal que se instalará nos principais núcleos do municipio ata o 7 de xaneiro, en horario de 18.00 a 02.00 horas.

O goberno municipal duplicará este ano o orzamento que destina a esta iluminación, alcanzando os 83.000 euros.

O obxectivo é que esta decoración anime as compras no municipio e que atraia máis visitantes nestas datas, así como a familias que son propietarias dunha segunda residencia no municipio, e non teñen por costume visitalo nesas datas.

Dos 140 motivos do Nadal que iluminaron as rúas o pasado 2017, este ano instalaranse un total de 335, notándose este incremento nas sete parroquias do Concello.

Este reforzo notarase especialmente en zonas que ata agora non se iluminaban, entre elas as estradas EP-9213 (Dorrón), EP-9202 (Bordóns), PO-308 e PO-504. O Concello pretende ademais iluminar todas as vías que unen cada rotonda, conseguindo así un efecto de iluminación que abarque máis distancia.

A decoración vai virar ao redor de dous motivos, en farois e con arcos transversais. Todos eles terán deseños onde se fan presentes figuras do Nadal tales como estrelas, bóla, combinados con dourados, vermellos e azuis. A idea é que en todo o municipio percíbase un incremento da ornamentación, así como a mellora da calidade da mesma.

Ademais, apostarase por un deseño innovador, que inclúa unha ornamentación que coida o detalle e confíase na colaboración da cidadanía no coidado de toda a decoración, xa que resulta imprescindible para a súa conservación durante toda a campaña do Nadal.