Rouba 20.000 euros dun centro comercial de Sanxenxo para investilos en apostas

Un empregado dun centro comercial de Sanxenxo foi detido pola Garda Civil acusado de roubar uns 20.000 euros da caixa forte do establecemento no que traballaba, co obxectivo de investilos en apostas.

As investigacións comezaron o pasado mes de setembro cando os responsables do centro comercial presentaron a primeira denuncia pola desaparición de 10.000 euros en efectivo.

Desde o primeiro momento, os axentes sospeitaron que o roubo fora cometido por alguén con acceso interno ao centro comercial, xa que nin as instalacións nin a súa caixa forte presentaban signos de violencia.

O sospeitoso, un empregado que desempeñaba as funcións de xefe de quenda e dispoñía das chaves da caixa forte, foi identificado tras un segundo roubo doutros 10.000 euros, cometido a pasada madrugada.

No momento da súa detención, o home confesou de forma espontánea a súa ludopatía e fixo entrega dun sobre, que tiña dentro do seu coche, onde se atopaban os últimos 10.000 euros que subtraera na caixa forte.

O modus operandi desta persoa consistía en utilizar a chave da caixa forte, que tiña por razón do cargo, para subtraer algunhas cantidades de diñeiro para o xogo, que normalmente restituía coas ganancias que ía obtendo.

Este sistema pasou desapercibido ata que incrementou sensiblemente as cantidades que sacaba da caixa forte, como ocorreu nas dúas últimas ocasións, sen chegar a repoñelas.

O detido, ao que se lle investiga por un presunto delito continuado de furto, pasará a disposición xudicial do xulgado de instrución número 4 de Cambados.