AMA Vida, galardonada como a mellor aseguradora de servizos sanitarios

AMA Vida recibe o galardón nos Premios New Medical Economics © A.M.A. Luis Campos, presidente de A.M.A. © A.M.A.

AMA Vida, aseguradora do ramo de Vida de A.M.A. Seguros, foi galardoada como a mellor aseguradora de servizos sanitarios na edición de 2018 dos Premios New Medical Economics, que se entregaron este mércores, 7 de novembro, no Salón de Actos Ernest Lluch do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. O acto congregou a máis de 200 representantes da Administración sanitaria, organizacións profesionais, sociedades científicas e altos executivos da industria farmacéutica.

O premio foi recollido en nome do doutor Diego Murillo, presidente de AMA Vida, por Luis Campos, presidente de A.M.A., e Francisco Herrera Gil, conselleiro delegado e secretario xeral de A.M.A. Este galardón recoñece a calidade dos seguros e os servizos de AMA Vida, a compañía especializada no ramo Vida da Mutua dos profesionais sanitarios.

A.M.A constituíu AMA Vida en 2017 co obxectivo de ofrecer aos seus mutualistas todas as coberturas que poidan precisar ao longo da súa vida. A gama de produtos de Vida complementa o resto das coberturas de A.M.A. e asegura a tranquilidade das familias dos profesionais sanitarios ao garantir unha protección a medida acorde coas circunstancias de cada mutualista. Como nas demais prestacións da mutua, se atopou a maneira de adaptarse ás demandas dos mutualistas e aos novos contextos.

As pólizas de vida de AMA Vida están deseñadas para proporcionar recursos económicos aos familiares en caso de falecemento e garantir os ingresos que se poidan necesitar en caso de discapacidade permanente e absoluta.